Focus sulla vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per il settore ospiti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Occorre assolutamente unsuidi, soprattutto per i tanti tifosi che intendono seguire la squadra campione d’Italia in trasferta. Dunque, un altro approfondimento in merito a big match di Serie A, dopo quello delle scorse settimane per la sfida tra Atalanta e Inter. In effetti, nonostante manchi poco più di un mese alla partita in programma allo Stadium, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per la tifoseria campana, con probabili limitazioni destinate a condizionare anche la fase dellalibera. Del resto, la priorità è minimizzare qualsiasi rischio relativo alla sicurezza. Cosa sappiamodeidiper il...