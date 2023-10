Firenze | via Strozzi in lutto per la scomparsa di Grazia Poggi | signora della ceramica e degli argenti

...e residente a, era al volante di una Opel Vectra, non di sua proprietà, con a bordo una passeggera 27enne residente fuori dalla provincia di Modena. La vettura stava viaggiando su...

Savona, chiusura via Firenze: modifiche al percorso dei bus TPL Linea

Nuova spaccata con tombino a Firenze, ladri via con 5 euro Agenzia ANSA

L’apertura sarà fatta in via sperimentale e le prenotazioni aperte fino al 30 marzo 2024, in via prudenziale. L’annuncio è stato dato il 26 settembre 2023 dal Direttore Generale Musei Massimo Osanna ...Obbligo di svolta a destra: all’intersezione via Castellani/via Naldi per i veicoli circolanti in via Castellani con direzione di marcia Firenze-Ravenna; all’intersezione corso Mazzini/via Pistocchi ...