Fir Umbria | Luigi Palombi dirigerà la partita Under 18 tra Italia e Irlanda

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’arbitro peruginolatra l’18 e una selezione di pari età delle province irlandesi. In campo come assistente di linea anche un altro arbitro umbro: Vincenzo Iavarone. L’incontro si disputerà sabato 4 novembre presso lo stadio Scopigno di Rieti e sarà valido come test match per il Sei Nazioni.(classe 1987), responsabile reclutamento e formazione per il comitato regionale umbro della Fir, ha giocato nelle giovanili del Cus Perugia per poi passare nella squadra senior degli Amatori Rugby Perugia. Ha esordito come arbitro nel 2014, salendo in serie C nel 2016, in B nel 2018, in A nel 2019, in Elite nel 2023. Ha arbitrato come quinto uomo nell’Autumn Nations Series, un...