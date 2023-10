Fidanzamento ufficiale tra Channing Tatum e Zoe Kravitz | due anni d’amore e prossime nozze

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 31 ottobre 2023)e Zoesono ormai ufficialmente una coppia di fidanzati. Questo è ciò che emerge da numerose fonti affidabili, riportate da People, che affermano che gli attori sono pronti a giurarsi amore eterno dopo duedi affetto condiviso. Scoperta dell’Anello durante la Festa di Halloween La recente festa di Halloween, curata da Kendall Jenner, è stata l’occasione per alcune rivelazioni sorprendenti riguardo a questa coppia riservata di Hollywood. Partecipando all’evento nei ruoli dei personaggi di “Rosemary’s Baby”, Zoehanno colto l’occasione per mostrare al mondo il loro amore. È in questo contesto che gli occhi più attenti hanno identificato un anello apparentemente di ...