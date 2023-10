LaMartina Donegani, biologa nutrizionista, sottolinea l'importanza delper il buon funzionamento dell'organismo. Di questo minerale sono ricchi numerosi cibi, ma in qualche caso possono ...

Ferro: la dottoressa Donegani spiega dove si trova e come assumerlo La Gazzetta dello Sport

Morti 2023 - VANIN VED FERRO ANNA MARIA - 950113 gelocal.it

“Stamattina come delegazione SUNIA di Benevento – scrive in una nota il segretario provinciale Giuseppe Falzarano – abbiamo avuto un incontrocon l’Acer dipartimento di Benevento per affrontare le vari ...Inoltre, è stato ampiamente dimostrato che la tecnica laparoscopica non stressa il sistema immunitario del paziente». Il dott. Ferro, che insieme ai dottori Francesco Angileri e Gilda Cacace compone l ...