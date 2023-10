Ferrari 499P Modificata | sport prototipo per uso non competitivo

(Di martedì 31 ottobre 2023) MARANELLO (ITALPRESS) –ha presentato la, una vettura in serie strettamente limitata per l’uso nonin pista. E’ una versione con modifiche sostanziali della, che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans del Centenario: un prodotto sviluppato da una vettura da competizione, e non da un modello di produzione, che non è soggetto ai limiti imposti da un regolamento tecnico.Le principali modifiche tecniche che differenziano ladallariguardano l’assale elettrico e le quattro ruote motrici che si possono attivare sin dalle basse velocità; la funzionalità “Push to Pass” che consente ai piloti di ottenere 120 kW di potenza aggiuntiva; gli pneumatici specifici sviluppati da Pirelli; la ricalibrazione ...

