Ferrara | carabiniere si toglie la vita in caserma | aveva 29 anni

(Di martedì 31 ottobre 2023) La tragedia in unadi Casumaro, in provincia di, dopo che un giovanedi 29si è tolto la. La tragedia La drammatica scoperta è avvenuta nel pomeriggio dai colleghi. Informata la procura, sono stati eseguiti i primi accertamenti per comprendere anche le motivazioni del gesto, verificando sulla suaL'articolo proviene da Il Difforme.

... 500 chilometri di pellegrinaggio con un cavallo cieco Ultimo Aggiornamento Fotogallery -, ... tunisino morto: indagato unIl significato del sinodo della chiesa, che cos'è e cosa fa ...

Ferrara, tragedia in caserma. Carabiniere senza vita La Nuova Ferrara

Controlli dei Carabinieri in materia di lavoro nella provincia di ... Ferrara24ore

Un mese fa si è svolta la settima edizione di Imaginaction, il festival mondiale dei videoclip, che vede Salvati come suo creatore e che ha avuto quest’anno come palcoscenico il Teatro Comunale di ...Il ragazzo era finito in manette sabato dopo aver picchiato un carabiniere in piazza a Barco. I militari erano intervenuti perché stava danneggiando alcune auto. Ha patteggiato sei mesi di reclusione.