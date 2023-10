Feldi | c’è la trasferta ‘trappola’ di Pomezia Samperi ordina | “Pensiamo solo a noi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDifficile dimenticare, a distanza di pochi giorni, la settimana europea vissuta dallaEboli che ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la qualificazione all’Elitè Round di UEFA Futsal Champions League. Difficile si, ma doveroso. Perché il calendario non da tregua, non aspetta, ed ecco che bisogna resettare in attesa dei sorteggi di giovedì 2 novembre e risettarsi sul mood campionato. Anche perché, quella che attende laEboli, è una delle trasferte più difficili sul campo di una Fortitudoche lo scorso anno vinse a Eboli e che nel mercato estivo si è rinforzata con acquisti importanti che l’hanno resa una squadra completa e ricca di soluzioni. Sconfittanell’ultimo turno, proprio come le volpi, i laziali guidati da Raubo eletto miglior pivot del mese di Ottobre ...