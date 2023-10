Fedez presenta i suoi costumi di Halloween | ecco da cosa si travestirà

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Federico ha mantenuto la promessa ai fan: ha comprato il costume della bustina del thè. Dopo il travestimento dei Ferragnez da Super Mario, ifollower hanno chiesto a gran voce il travestimento che il cantante aveva trovato in rete. E durante una diretta Instagram lo ha mostrato a tutti. Dobbiamo dire che quandosi diverte cone gadget strani, riacquista tutto il sostegno del pubblico. Inoltre, negli ultimi minuti ha anche condiviso uno scatto del suo secondo travestimento di: il castello di Rapunzel (ovviamente ...