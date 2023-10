Fedez ora vale 20 milioni | ne guadagna 6 e li mette da parte Tutte le sue società sono in utile grazie a mamma Annamaria

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha raggiunto i suoi primi 20di fatturato attraverso la rete didirettamente o indirettamente da lui controllate. E se gli affari della sua Chiara Ferragni non fossero volati allo stesso modo, nel 2022 lui sarebbe già stato a un passo dal raggiungerla. In ogni caso il rapper sembra avere un tocco d’oro, tanto è che nessuna suaè risultata in perdita. Merito soprattutto diBerinzaghi, detta Tatiana, che ovunque è amministratore unico o comunque alla guida delledel figlio. Le due holding dicipazioni che controllano le altrehanno incassato utili milionari. La Zedef poco meno di 4di euro e la Zdf poco più di 1,6di ...