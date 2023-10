Fedez | arriva il duro affondo di Matteo Bassetti | “Salute mentale? Incoerenza”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’intervista dia Che Tempo Che Fa era molto attesa e l’impatto mediatico l’ha dimostrato ampiamente. Tra i vari argomenti trattati, quello che ha emozionato in particolare i telespettatori è stato quello legato alla. Dopo i problemi diche hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi, il rapper milanese ne ha sottolineato l’importanza e, sia durante che dopo la puntata da Fabio Fazio, ha chiesto il massimo impegno in tale ottica. L’opinione pubblica ha risposto presente, ma c’è chi pare non averla presa bene. Stiamo parlando di, che ha mosso pesanti accuse contro il rapper.punta il dito contro di lui L’intervista dinell’ultimo appuntamento di Che ...