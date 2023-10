FdI Sannio | Mauriello | “Congresso provinciale il 12 novembre a Il Molino”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘Ieri, 30 ottobre, ho partecipato alla riunione della Commissione regionale per i Congressi nella sede di Fratelli d’Italia di Napoli. La Commissione, presieduta dal senatore Antonio Iannone, ha stabilito le date dei prossimi Congressi provinciali della Campania’. Così in una nota stampa Pietrantonio, vice coordinatore di Fratelli d’Italia. ‘Previa acquisita disponibilità – continua– è stata deliberata, all’unanimità, la prima tappa congressuale in Campania che vedrà, il 12, proprio Benevento come prima federazione che andrà al rinnovo del Coordinatore e del direttivo. L’evento si terrà presso l’UNA Hotel Ilsituato in Via dei Mulini a Benevento. I lavori si articoleranno, durante la giornata del ...