FC 24 Obiettivo Basi squadra | MLS

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato: MLS rilasciato durante la prima stagione di Ultimate Team: MLS Numero di incarichi da completare: 4 Premio Finale: x1Morris (Non scambiab.) Scadenza: 22 dicembre Assist della MajorFornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) con un giocatore della MLS.1xByrne Non scambiab. 7 in MLSSegna 7 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) con un giocatore della MLS.1x Pack Oro Premium Non scambiab. Giocane 6Gioca 6 partite in Squad Battles a ...