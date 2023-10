Fazio gongola per gli ascolti sul Nove | «Nessuno se lo aspettava A questo punto | il nostro obiettivo è peggiorare!»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Fabio- Che Tempo Che Fa Appena tre domeniche non possono valere un’intera stagione, ma nel caso di Che Tempo Che Fa suldicono comunque tanto. Oltre il 10% di share ein linea – se non superiori, confrontando l’analogo periodo di un anno fa – con quelli di Rai 3 sono senza alcun dubbio clamorosi. “Onestamente,se lo“, ammette lo stesso Fabio. “Avendo ilmedi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siamo invece intorno agli stessiche il programma aveva in Rai. A, ilè peggiorare“ dichiara il conduttore al Mattino di Padova. Può piacere ...