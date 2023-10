Fagioli | com’è sensibile la Juventus con lui | gli paga lo stipendio e gli fa un rinnovo fino al 2028

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nicolònon potrà rientrare in campoal 19 maggio per la squalifica nel caso di calcio-scommesse. Tuttavia, laha deciso di prolungargli il contratto di altri due anni,al. Gli pagherà anche lodurante la squalifica.lacon. Il cinismo sabaudo stavolta non è scattato. Tuttosport scrive: “Per Nicolòè un periodo piuttosto complicato: il centrocampista dellasta scontando la squalifica per aver scommesso su siti illegali, pertanto non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri praticamente per tutta la stagione – rientro previsto il 19 maggio -. Il patteggiamento prevede 12 mesi di pena: sette di ...