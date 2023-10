Facebook e Instagram in abbonamento mensile | cosa cambia?

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon , Google News su Flipboard , ma anche su, Pinterest e. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze ...

Meta, da novembre abbonamento a pagamento per gli utenti europei di Facebook e Instagram TGLA7

Facebook e Instagram anche a pagamento, Meta lancia il piano di abbonamenti L'Unione Sarda.it

Tutto è partito da un’indagine che risale al 2021, quando alcuni procuratori generali bipartisan (Repubblicani e Democratici) avviarono un’inchiesta per verificare eventuali violazioni da parte di ...Partirà a novembre una novità già annunciata da qualche mese da Meta. Facebook e Instagram stanno per introdurre un modello a pagamento in Europa per gli utenti che desiderano evitare gli annunci pers ...