Facebook e Instagram a pagamento | in arrivo gli abbonamenti senza pubblicità Ecco quanto costano

Leggi su tpi

(Di martedì 31 ottobre 2023)glidiventeranno aper chi vorrà continuare a usufruire del serviziola: lo ha annunciato Meta, presentando anche il costo degli. Il servizio approderà a novembre in Europa e avrà il prezzo di 9,99 euro al mese per la versione web e il costo di 12,99 euro al mese per le versioni da smartphone iOS e Android. Meta ha sottolineato che la decisione è stata adottata “in conformità con le normative europee” relative alla protezione dei dati e ai mercati digitali. Gli, dunque, permetteranno l’utilizzo dei due social network ...