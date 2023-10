Faccio saltare tutto | poi il gesto con la mano | donna velata terrorizza Parigi | la polizia spara | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Attimi di panico a, dove unacompletamente coperta dal velo ha pronunciato diverse minacce e sopratha palesato l'intenzione di “farin aria”. L'episodio si è verificato intorno alle 9.30 alla stazione della RER di Austerlitz: la sospettata indossava un abaya e ha messo in allarme le forze dell'ordine quando è stata vista mentre nascondeva le mani sotto il vestito. Gli agenti le hanno intimato più volte di mostrare le mani, ma lei si è sempre rifiutata, continuando a gridare “Allah Akbar”. Messi alle strette, i poliziotti non hanno voluto correre alcun rischio e hanno deciso di aprire il fuoco, come riportato dai media francesi Bfmtv e Le Figaro. Stando a quanto si apprende, laè stata ferita all'addome ed è stata portata in ospedale, dove ...