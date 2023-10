Fabrizio Marzano riconfermato alla guida di Confagricoltura Campania

(Di martedì 31 ottobre 2023)è statodiper il prossimo quadriennio. L’elezione è avvenuta ieri sera all’hotel Ramada a Napoli, dove è stata convocata l’assemblea regionale dicon all’ordine del giorno il bilancio, l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. Tutti e tre i punti sono stati approvati all’unanimità. Al termine dell’assemblea regionale, a cui hanno partecipato 77 delegati, in rappresentanza degli oltre 17mila associati in, più gli 8 presidenti delle sezioni economiche, si è riunito il consiglio direttivo che ha rielettovice presidente vicario Rosario Rago, che è componente ...

L'agricoltura campana sta diventando sempre di più un riferimento internazionale con percentuali di export sempre in crescita. Lo ha detto a Radio Alfa,che ieri sera è stato riconfermato alla guida di Confagricoltura Campania per il prossimo quadriennio. Il settore è in piena evoluzione e riesce a coniugare tradizione e innovazione. ...

