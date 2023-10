Fabio Grosso dopo l’aggressione | “A Marsiglia poteva finire in tragedia | spero serva da lezione”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’allenatore del Lioneinterviene oggi, martedì 31 ottobre, su Instagram con un messaggio social a due giorni dalla sassaiola dei tifosi delcontro il pulmann del Lione.è stato colpito al volto da pezzi di vetro,che i finestrini sono andati in frantumi. “Quello che è successo domenica seraessere unae sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere unaper il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez Lione”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.