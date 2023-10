EuroCup basket | quinta giornata | solo tre sfide in campo | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Una notte di Halloween 2023 dedicata, fortemente, anche al mondo della palla a spicchi. Al grido di “Dolcetto o scherzetto?”, saranno sei formazioni ad animare la nottata più spaventosa dell’anno mandando in scena la prima parte delladi2023/24. In, in questo avvio, anche la nostra Dolomiti Energia Trentino che proverà a uscire dalle sabbie mobili dei bassifondi del Girone B cercando gloria in casa contro quella Turk Telekom che lo scorso anno sfiorò la vittoria del titolo, poi volato sull’isola assolata dove vive Gran Canaria. Ecco tuto quello che c’è da sapere da questa serata dedicata alla pallacanestro europea con le ultime, il, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione al tris di gare....