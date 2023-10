Euro digitale | unione bancaria e vigilanza Tutte le sfide di Fabio Panetta

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Erano su per giù le 12 quando Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, terminava il suo intervento di quasi un’ora davanti alla platea di banchieri e manager accorsi all’Auditorium della Tecnica per la 99esima Giornata del risparmio, organizzata dall’Acri. Le ultime parole in veste di timoniere di Via Nazionale, perché a partire dal 1 novembre, la guida dellaverrà affidata a, scelto dal governo di Giorgia Meloni lo scorso giugno, in totale disinvoltura e senza nessuno degli affanni che portarono nel 2011 il governo Berlusconi a tirare fuori dal cilindro il nome di Visco, preferendolo a Fabrizio Saccomanni (ex dg di Bankitalia, poi presidente di Unicredit, scomparso nel 2019). Un passaggio di consegne, quello di domani, a suo modo solenne, se non altro perché Visco lascerà Palazzo Koch dopo dodici anni sullo ...