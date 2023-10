Esonero ad un passo | ennesima prova | è questione di ore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sta per saltare l’panchina in Italia, i tifosi sono preoccupati della situazione vissuta dalla propria squadra. Il decimo turno di campionato si è concluso nella giornata di ieri con Empoli-Atalanta e Lazio-Fiorentina. La sfida del Castellani è terminata sul risultato di zero a tre, con un super Scamacca che ha siglato una splendida doppietta e ha messo a referto anche un’assistenza. Niente da fare per la squadra di Andreazzoli che non è riuscita a dare continuità all’incredibile vittoria esterna con la Fiorentina. Proprio i Viola sono scesi in campo pochi minuti dopo il fischio finale dell’incontro vinto dai bergamaschi, in una trasferta speciale, all’Olimpico. Due match di serie A e non solo perchè il calcio italiano non si ferma mai. E’ stato finora un’annata particolare, diversi esoneri e diversi allenatori con la propria panchina in bilico. In queste ore ...