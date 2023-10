Ernesto Ferrero raccontava la letteratura come se fosse il mestiere più bello del mondo E lo è stato | per lui

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sapeva chiacchierare. La chiacchiera colta, ironica, sapiente e allegra, vivace nei dettagli e mai pesante. Sorniona e attenta a chi ascoltava. Niente che somigliasse a una lezione.laseilpiù bello del. Lo è, in effetti; e sicuramente lo èperdal 1963, quando diventò responsabile dell’ufficio stampa Einaudi.i personaggi che aveva incontrato, da Giulio Einaudi (sempre chiamato l’Editore) a Primo Levi a Beppe Fenoglio a Italo Calvino. E qualche burla letteraria a lungo immaginata e mai (per quanto ne sappiamo) portata a termine. L’idea era fabbricare un apocrifo di Carlo Emilio Gadda, farlo ritrovare fortunosamente, ...

Una letteratura di stravaganze architettate per sottrarsi al comune sentire. Premio Strega con 'N.', i trecento giorni trascorsi in esilio da Napoleone all'isola d'Elba, raccontati dal suo ...

È morto Ernesto Ferrero, da Einaudi al Salone del Libro Agenzia ANSA

È morto a 85 anni lo scrittore e critico letterario Ernesto Ferrero RaiNews

Una letteratura di stravaganze architettate per sottrarsi al comune sentire. Premio Strega con "N.", i trecento giorni trascorsi in esilio da Napoleone all’isola d’Elba, raccontati dal suo bibliotecar ...Lo scrittore e critico letterario Ernesto Ferrero, per quasi 20 anni direttore del Salone del Libro di Torino, si è spento a 85 anni dopo una lunga malattia.