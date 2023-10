Erik ten Hag costringe i suoi ad ascoltare i festeggiamenti del Manchester City

(Di martedì 31 ottobre 2023)ten Hag era furioso e deluso dopo la sconfitta per 3-0 contro ilall’Old Trafford. Nel derby la squadra di Guardiola ha dominato gli eterni rivali delUnited, che hanno dovuto subire una punizione insolita. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, l’ex tecnico dell’Ajax ha costretto icalciatori a sedersi in silenzio negli spogliatoi adda parte degli avversari. Ten Hag aveva in mente di concedere un giorno libero aggiuntivo aise avesse battuto ilma, ovviamente, lo ha annullato. L’allenatore sembra che abbia anche chiesto ai giocatori di guardarsi dei video a casa che mostrano gli errori commessi durante la partita. Per il ...

Al momento all'ottava posizione in Premier League dopo aver totalizzato cinque sconfitte nelle prime 10 giornate della stagione, il Manchester United è alle prese con diversi casi all'interno della pr ...Il weekend di Premier League ha visto l’ennesimo crollo del Manchester United, che si è arreso per 3-0 in casa nel derby con il City. I Red Devils sono così scivolati ad otto punti dalla zona Champion ...