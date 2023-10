Embrioni di topo si sviluppano per la prima volta nello spazio

(Di martedì 31 ottobre 2023)disperimentatiaprono la strada alla riproduzione umana extraterrestre e alla ricerca scientifica avanzata Per lanella storia,di mammifero sono stati fatti sviluppare, aprendo la porta a potenziali scoperte riguardo alla riproduzione umana al di fuori della Terra. Glidisono stati ottenuti sulla Terra, congelati e spediti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) grazie alla collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese JAXA. Gli astronauti a bordo dell’ISS hanno scongelato glie li hanno fatti crescere per quattro giorni in condizioni di microgravità. L’esperimento, condotto ...

