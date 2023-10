Elena Cologni e la performance “The Body of at Work” a Crespi d’Adda

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023)(Capriate San Gervasio). LaTheof/atIl Corpo del/al Lavoro. Donne al lavoro adivuole raccontare il mondo del lavoro in un percorso artistico dove il corpo delle donne che una volta svolgevano in particolare mansioni legate al tessuto è letto come portatore di un vissuto in cui dimensione pubblica e privata si intersecano e si congiungono. Laè aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.of/atIl Corpo del/al Lavoro è un progetto che ha preso il via nel 2021 alla 17a Mostra Internazionale Architettura – La Biennale di Venezia, in concomitanza con una personale, curata da Gabi Scardi, alla Fondazione Bevilacqua La ...