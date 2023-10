Eka Darville | morto a 10 anni il figlio dell’attore | aveva tumore al cervello

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Eka, attore del mondo Marvel, ha perso suoMana. Il bimbo èa soli 10a causa di un devastanteal, meglio conosciuto per i suoi ruoli come Malcolm Ducasse in Jessica Jones della Marvel e Scott Truman in Power Rangers RPM,aperto una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le costosissime cure per il. In pochi mesi però, Mana si è spento.LEGGI ANCHE: Un calvario lungo sei mesi Dopo la terribile diagnosi, Eka e la moglie Lila si sono trasferiti negli Stati Uniti per le cure. Nei mesi scorsi, però,confidato che Mana era stato sottoposto a “tre interventi chirurgici estenuanti” e “innumerevoli terapie”. ...