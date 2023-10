(Di martedì 31 ottobre 2023) Dalle donne per le donne: è nato con questo obiettivo in provincia di Bergamo il"For You", volto a sensibilizzare sulladelalla mammella. Laura Lanza, imprenditrice ...

Dalle donne per le donne: è nato con questo obiettivo in provincia di Bergamo il progetto "For You", volto a sensibilizzare sulla prevenzione del tumore alla mammella. Laura Lanza, imprenditrice ...

Ecco "ForYou", il progetto per la prevenzione del tumore al seno - Il ... Il Sole 24 ORE

L'album Call For You J Raise Jr & Alijaa ce ne parlano Lacasadelrap

Bergamo, 31 ott. (askanews) - Dalle donne per le donne: è nato con questo obiettivo in provincia di Bergamo il progetto "For You", volto a sensibilizzare sulla prevenzione del tumore alla mammella. La ...AAA acquirenti cercansi. Il casolare de «Il ragazzo di Campagna», film cult degli anni '80, la casa del latifondo di Artemio, interpretato da Renato Pozzetto, è in vendita. Il prezzo Fiddato in ...