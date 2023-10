(Di martedì 31 ottobre 2023) Pauloe la fidanzata Oriana Sabatini convoleranno a nozze. L'attaccante della Roma ha infatti chiesto all'influencer argentina dirlo con unache ha già fatto il giro del web: in ginocchiodi, uno dei luoghi più iconici della Capitale. Testimoni della romanticasono stati i due amici Alvaro Morata e Leandro Paredes. Proprio quest'ultimo ha pubblicato sui social il video diventato virale.

La compagna Oriana Sabatini ha detto sì. Top secret luogo e data

Paulo Dybala sposa Oriana Sabatini: la proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi Corriere TV

Paulo Dybala si sposa, la proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi TGCOM