Dybala e Oriana Sabatini presto sposi | proposta alla Fontana di Trevi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pauloconvolano a nozze. La coppia lo annuncia sui propri profili social. Prima postando nelle stories di Instagram una foto abbracciati adi: l’attaccante giallorosso tiene in mano la scatola con l’anello, in quella che presumibilmente è stato il luogo della. In un’altra immagine lamostra l’anello di diamanti scelto d‘Joya’, con la didascalia “Per sempre”. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

La compagnaSabatini ha detto sì. Top secret luogo e data

Dybala si sposa, proposta di matrimonio alla fidanzata Oriana Sabatini a Fontana di Trevi: le foto sui social. ilmessaggero.it

La proposta di matrimonio di Paulo Dybala a Oriana Sabatini davanti alla fontana di Trevi Corriere TV

E alla fine Paulo Dybala ha ceduto. Secondo i rumors argentini Paulo non era convinto di sposarsi, in realtà stava semplicemente aspettando il momento giusto. E lo ha trovato, visto che ha chiesto ...Proposta di matrimonio per Paulo Dybala e Oriana Sabatini: il calciatore della Roma ha scelto lo scenario suggestivo della Fontana di Trevi per inginocchiarsi davanti alla sua fidanzata, Oriana ...