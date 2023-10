Dybala e Oriana Sabatini presto sposi | l’annuncio della coppia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Paulo, attaccanteRoma, e la sua storia fidanzata e cantante argentina,si sposeranno Paulo, attaccanteRoma, e la sua storia fidanzata e cantante argentina,si sposeranno.è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale di entrambi, in cui si vede la ragazza con un anello al dito con la didascalia: “Per sempre“. L’ambiente romano, dunque, sta facendo benissimo all’attaccante giallorosso che ha deciso di scegliere la Capitale (in particolare Fontana di Trevi) per proporre addi sposarsi con lui.