Due località laziali tra le top 30 per il ponte di Ognissanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sono circa 6 milioni gli italiani che decideranno di avventurarsi per ildi. Piccoli momenti di relax prima delle festività natalizie, che vedono tra le mete privilegiate anche due capoluoghi. Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato infatti una classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per ildi2023 e tra queste ci sono anche due città della Regione Lazio.di: Roma tra le mete più gettonate dai visitatori C’erano dubbi sul fatto che Roma fosse sul podio? Non solo è la prima destinazione italiana a piazzarsi nella classifica di Holidu, ma è addirittura in cima alla classifica, guadagnandosi il primo posto su 30 ...