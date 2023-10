Due concorrenti del GF infrangono le regole credendo di non essere ripresi

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo Jill Cooper che ha rivelato agli altri gieffini informazioni dall’estero inerenti al reality, altri duehanno infranto il regolamento del GF. Tutti i conduttori del Grande Fratello in questi 23 anni hanno sempre detto ai gieffini di non parlare delle nomination prima di averle fatte, di non influenzare gli altri e di non chiedere divotati. Duehanno infranto il regolamento. Pensando che Alfonso Signorini non fosse collegato con loro e che quindi non fossero in diretta su Canale 5, ieri sera Angelica e Paolo hanno infranto le. I duesi sono avvicinati ad Alex Schwazer ed hanno cercato di convincerlo a votare per Beatrice Luzzi. Lo sportivo infatti avrebbe voluto nominare un’altra persona, ma alla fine si è lasciato convincere. In diretta si è ...