Due bambini francesi uccisi a Gaza | ferita anche la madre

La strage degli innocenti:francesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza, si ritiene che la loro madre e il suo terzo figlio siano rimasti feriti, ha annunciato martedì il ministero degli Esteri francese. 'La ...

Si combatte a Gaza. OMS: "Catastrofe sanitaria". Distrutto campo profughi Jabalia, decine di morti - Valico Rafah domani aperto per trasferire 81 feriti in Egitto - Valico Rafah domani aperto per trasferire 81 feriti in Egitto RaiNews

Duri combattimenti fra l'esercito e Hamas. Distrutto il campo profughi di Jabalia, morti Agenzia ANSA

In un documento del dicastero dell'Intelligence del governo Netanyahu vengono ipotizzati degli scenari per il post guerra. Ma l'unico consideratato "sicuro" prevede lo spostamento dei gazawi in "nuove ...Nell'accaduto sono rimasti feriti due donne e un bambino. Attualmente, la dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti ma sembra essere stato ...