Drogati e cinici | lo sfregio della giornalista La7 agli israliani massacrati al rave

(Di martedì 31 ottobre 2023) Se la sono andata a cercare. Quelli che nelle prime ore del mattino dello scorso 7 ottobre stavano facendo festa (un?) a pochi chilometri dal confine con la Striscia di gaza. Ragazzi e ragazze israeliani, tutti ventenni. Morti ammazzati a dozzine, chi con un colpo di pistola, chi sgozzato come un animale. Se la sono cercata. Perché quello fai, se partecipi a una festa «a 4km dall'inferno di Gaza». Parola di Gea Scancarello, 43ennedi La7 e di Otto e mezzo. Che ieri, su X (l'ex Twitter) ha postato il seguente messaggio: «E niente, dico un'altra cosa che non piacerà a molti: sta dicitura del“di pace e amore” quando stava a 4km dall'inferno di Gaza, ecco, un po' andrebbe rivista. Che poi carichi di MDMA (metanfetamine, ndr) si sia tutti un po' in pace e un po' in amore è un altro conto». Tradotto: stronzi ...