Doppio taglio nella sanità | ai finanziamenti e alle pensioni Ma così va tutto in tilt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un errore politico grave quello del governo, al quale con una battuta – ricordando il film di Tim Burton – darei il nome di “Edward mani di forbice”. Inormai siamo al: suial sistema e sulledei suoi operatori. Passi il primo anche se esecrabile, ma sul secondo Giorgia Meloni dovrà tornare indietro esattamente come ha fatto per bloccare il prelievo sui conti correnti, se non vorrà avere contro tutti gli operatori della. Ormai si parla di sciopero. Ilinè inaccettabile. E’ davvero un brutto segnale politico che annulla di colpo tutte le dichiarazioni del governo sulla difesa di principio dellapubblica. Ma quale difesa? Meloni, alla ...