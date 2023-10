Doppia diagnosi | un puzzle incompleto nel sistema sanitario Diretta webtv su ilfaroonline it

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 ottobre 2023).it per il sociale. L’attenzione alle problematiche tanto diffuse quanto nascoste, è una mission che da anni è “nelle corde” della nostra testata giornalistica, che non si limita alla sola cronaca e alla diffusione di comunicati stampa, ma cerca di essere un giornale protagonista di dibattiti, approfondimenti e iniziative che possano far crescere le nostre comunità e incidere sull’agenda politica, ai diversi livelli. Ospiti illustri, per tema molto delicato. Saranno con noi: la dott.ssa Roberta Bruzzone – criminologa, il prof. Luigi Janiri – psichiatra, l’avv. Edoardo Albertario – penalista, la dott.ssa Rosa Sgambato – psicoterapeuta il dott. Claudio Leonardi – Direttore Dipartimento Tutela delle Fragilità ASL Roma 2. Nella nostra trasmissione web, in onda venerdì 3 novembre 2023, ore 19, su ...