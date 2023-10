Dopo l’ennesimo nubifragio abbiamo capito che serve uno stop al consumo di suolo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) di Michele Versace Attraversando il territorio attorno all’odierna Piacenza, Annibale contrasse un’infezione che gli costò un occhio. I longobardi impiegarono due secoli per conquistare la Romagna a causa dei terreni acquitrinosi, che consentivano l’accesso a Ravenna solo dal mare. Con il passare del tempo ce ne siamo dimenticati, e la speculazione edilizia, cominciata negli anni del secondoguerra, ha consentito l’edificazione di case, aziende e infrastrutture, in zone da sempre alluvionali. Pochi mesi fa, per l’ennesima volta è toccato all’Emilia Romagna, e ieri, per la centesima volta in un secolo, a Seveso e altri paesi del milanese. Da un’inchiesta Rai di alcuni anni fa, risultavano accatastati circa 34 vani pro capite, ossia una decina di case per ogni italiano, neonati compresi. E si continua a costruire. Per chi? Per cosa? Possibile che sia così difficile ...