Donzelli smonta le proteste della sinistra | Poteri del Quirinale immutati | GUARDA

(Di martedì 31 ottobre 2023) ll responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni, ha chiarito la posizione del governo in merito alla riforma costituzionale sul premierato e alle polemiche delle opposizioni riguardo al pericolo di cortocircuito istituzionale: "Comprendo che chi ha sempre provato ad andare al governo perdendo le elezioni cerchi di tenere in piedi un sistema che non fa rispettare la volontà popolare", spiegache risponde anche sul punto legato ai senatori a vita. "Prevediamo - ha dichiarato - non si possano nominare più nuovi senatori a vita", mentre gli attuali rimarranno in carica. Nessun indebolimento, annuncia infine, deidel presidenteRepubblica: "Praticamente sono".