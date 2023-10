Donna muore | marito grave | giallo sul Tricolle

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 48anni è decaduta dopo il ricovero d’urgenza all’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino e ilè ricoverato in condizioni che sarebbero molto gravi. La coppia sarebbe arrivata in ospedale dopo una cena consumata nella serata di ieri, tanto che tra i primi sospetti dei sanitari, tutti ancora da verificare, alla base della morte dellae delle condizioni delpotrebbe esserci una intossicazione alimentare. Le indagini sono state affidate alla Polizia per capire se l’eventuale intossicazione possa essere stata causata da botolino, e comunque da qualche ingrediente utilizzato nei pasti che la coppia ha consumato in un locale arianese. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

