Doccia gelata per i tifosi | c’è la decisione dell’IFAB sulla diffusione degli audio VAR

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Arrivata pochi istanti fa lain merito allaVAR, con una notizia che non farà particolarmente piacere ai. La decima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con i due posticipi di ieri sera e anche in questo turno non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali avvenute sui vari campi. Tra i più contestati c’è sicuramente quello di Torino, con la sfida tra Juve e Verona che è finita sotto i riflettori per le due reti annullate a Kean, ma anche per altri episodi che hanno generato molte discussioni. IFAB, ‘no allaVAR in diretta’ Proprio per questo ci sarà grande attesa da parte di tutti gli appassionati di ascoltare i vari dialoghi avvenuti in ...