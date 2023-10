Dl sud | Fitto | ' mezzogiorno priorità governo | rafforzata efficienza uso risorse'

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Il provvedimento rappresenta un importante risultato, a conferma di quanto ild'Italia sia unadel. Esprimo apprezzamento per il confronto in aula, che è stato utile, e gli emendamenti sono stati tutti migliorativi del testo". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaelecommenta il via libera della Camera il Dl Sud. “Nel dibattito parlamentare - rimarca- abbiamo più volte ascoltato esponenti dell'opposizione criticare i provvedimenti adottati perché, a loro dire, rallenterebbero i processi e rischierebbero di scoraggiare gli investimenti. Ma questa è esattamente la situazione attuale che ilinvece intende ribaltare” “In particolare viene assicurato il maggior ...

Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto commenta il via libera della Camera il Dl Sud. “Nel dibattito parlamentare - rimarca Fitto - abbiamo ...“La più grande intuizione contenuta in questo decreto – aggiunge – è la creazione della Zes unica per tutte le Regioni del Mezzogiorno. Un intervento che punta a risolvere ciò che non ha funzionato: l ...