DL Sud | Cerreto FdI | con il decreto Sud decliniamo il nostro pensiero meridiano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Caserta. “Con ilSud cambia completamente ilsul Mezzogiorno d’Italia. Grazie al Governo Meloni e al Ministro Fitto si applica una strategia che fino ad ora è mancata e che invece sarà realizzata dalla cabina di regia. La grande novità consiste nella ZES (zona economica speciale) unica per tutte le Regioni del Sud che punterà a risolvere tutte quelle questioni che non hanno funzionato e che di fatto non hanno aiutato gli imprenditori ad investire. Oggi, finalmente, non saranno costretti a inseguire perimetrazioni spesso incomprensibili. Si restituisce al Sud il giusto valore e cambierà la narrazione che vedeva quelle Regioni collegate a sistemi malavitosi. Riparte invece nel giusto modo e con la giusta visione che non vedrà più periferie degradate ma nuovi centri identitari e soprattutto si lavorerà affinché i giovani non abbandonino i ...