Djokovic 397 settimane numero 1 come 18 re del tennis. E riscopre rugby e calcio…

Oggi a Parigi Bercy debuttano Carlos Alcaraz in singolare e Novakin doppio, con l'amico e connazionale Kecmanovic. Il numero 1 del mondo , dopo la ... mentre comincia la settimana numero...

Djokovic 397 settimane numero 1 come 18 re del tennis. E riscopre ... SuperTennis

With 397, Novak Djokovic now has as many weeks at No. 1 as 18 ... Tennis

Oggi a Parigi Bercy debuttano Carlos Alcaraz in singolare e Novak Djokovic in doppio, con l’amico e connazionale ... mentre comincia la settimana numero 397 in vetta alla classifica. E’ una cifra ...Edberg, Courier, Kuerten, Murray, Nastase, Alcaraz, Wilander, Medvedev, Roddick, Becker, Safin, Newcombe, Ferrero, Muster, Rios, Kafelnikov, Moya and Rafter had 397 weeks between them.