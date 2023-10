Dispnea e Broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO nella donna | cause e sintomi

Leggi su dilei

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ogni giorno le nostre vie respiratorie lavorano senza che ce ne rendiamo conto circa 19.000 litri di aria. La ventilazione, per mezzo della quale i polmoni effettuano scambi gassosi tra l’atmosfera e il sangue, è una funzione vitale spontanea e inconsapevole, di cui ci accorgiamo solo quando qualcosa non funziona a dovere, ad esempio quando soffriamo di, ovvero fatichiamo a respirare bene. Questo è uno deiprincipali della), patologia che porta ad un restringimento delle vie aeree e alla conseguente difficoltà respiratoria. Si tratta di una malattia molto diffusa: in Italia ne soffrono 3 milioni di persone e si stima che attorno al 2030 rappresenterà la terza causa di morte nel mondo. Fra leprimarie ...