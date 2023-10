Diretta Coppa Italia | Salernitana - Sampdoria 0 - 0 | segui LIVE

Iniziano i sedicesimi di finale dellaItalia . La Cremonese è la prima squadra a conquistare gli ottavi di finale battendo il Cittadella: sfiderà la Roma . Segue la sfida all'Arechi tra Salernitana e Sampdoria (Inzaghi contro ...

Diretta Salernitana-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Coppa Italia al via da domani, dove vedere i sedicesimi: date, orari, info e diretta tv Virgilio Sport

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Pirlo per Salernitana-Sampdoria, gara valida per i sedicesimi della Coppa Italia ...Mancano 4 giorni alla finale di Copa Libertadores tra Fluminense e Boca Juniors, la diretta streaming esclusiva della partita ... in Copa Libertadores, e nella coppa d’Argentina. Infatti, nella coppa ...