Diretta Coppa Italia | Bologna - Verona | segui LIVE

Iniziano i sedicesimi di finale dellaItalia . La Cremonese è la prima squadra a conquistare gli ottavi di finale battendo il Cittadella : sfiderà la Roma . Bene anche la Salernitana di Inzaghi che elimina la Sampdoria di Pirlo e ...

Diretta Salernitana-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Coppa Italia al via da domani, dove vedere i sedicesimi: date, orari, info e diretta tv Virgilio Sport

La Cremonese ha superato 2-1 il Cittadella nella sfida ad eliminazione diretta valida per i 16mi di Coppa Italia. Allo stadio Zini padroni di casa in vantaggio al 3' della ripresa con Bertolacci, ma ...Motta rilancia Karlsson con Fabbian e Ndoye alle spalle di Van Hooijdonk. Si rivedono dall'inizio anche Moro e Posch, c'è Ravaglia in porta. Baroni schiera Cruz titolare rifornito da Suslov e Mboula.