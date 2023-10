Digitale | Inclusive Talk | nuovo Tool per una comunicazione sempre più inclusiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (Labitalia) - Il processo è irrefrenabile e figlio dei nostri tempi. La lingua italiana tende oggi più che mai a destrutturare i suoi più anacronistici archetipi grammaticali e concettuali per aprirsi ai meravigliosi scenari di unapiù, capace di non discriminare sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'età e dell'etnia, dell'aspetto fisico, dello stato sociale o di una qualsiasi disabilità. Anche di questo si è parlato nel corso dei Digital Innovation Days, punto di incontro annuale per chi vive, per passione o professione, il settore, in programma nei giorni scorsi a Milano al Talent Garden. Emblematico il tema portante di questa edizione: Human Conn@ctions, un sottile ma resistente fil-rouge capace di rimarcare il ruolo - ancora così ...