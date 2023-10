Difesa e aumento della capienza | doppio rebus per l’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo ventiquattro ore di riposo,di Michele Pazienza riaccende i motori. Domenica al “Massimino” di Catania è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato, secondo posto in classifica in compagnia del Benevento vincente nel monday night contro il Potenza (-2 dalla vetta occupata dalla Juve Stabia). La vittoria contro il Catania, tabù sfatato dopo 75 anni ha riacceso ancora di più l’entusiasmo, le immagininotte tra domenica e lunedì sono eloquenti. Sabato pomeriggio (ore 18.30), la formazione irpina ospita tra le mura amiche del Partenio-Lombardi la Virtus Francavilla. Nel pomeriggio partirà la prevendita in attesa di novità per l’. È stata inviata a Prefettura e Vigili del Fuoco la documentazione necessaria, dopo le modifiche ...